Nowe boisko w szkole podstawowej w Racławicach Śląskich. Uczniowie czekali na to od lat

Budynek szkolny w Racławicach Śląskich to typowa „tysiąclatka”, zbudowana ponad 50 lat temu. Uczniom bardzo brakowało owoczesnego i spełniającego najnowsze wymagania boiska wielofunkcyjnego.

We wrześniu zakończyła się jednak trwająca kilka miesięcy przebudowa starego boiska i tarasu rekreacyjnego przy szkole. Zajęcia sportowe można już zaczynać.

- Uczniowie i mieszkańcy mają teraz do dyspozycji boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki, do tego bieżnię lekkoatletyczną oraz taras z ławkami i donicami w barwach tęczy – mówi Jarosław Jurkowski z Urzędu Miejskiego w Głogówku, który był inwestorem sportowego kompleksu.