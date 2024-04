Nowe fotoradary robią już zdjęcia na drogach Opolszczyzny. Zmierzą prędkość nawet 32 samochodów naraz. Sprawdź, gdzie stoją

W województwie opolskim GITD będzie działało łącznie 11 punktów pomiaru prędkości, z czego w 5 lokalizacjach stanęły zaawansowane radary Mesta Fusion RN , które do tej pory nie były znane polskim kierowcom.

Co potrafią nowe radary Mesta Fusion RN?

To smukłe urządzenia, montowane na wysokich słupach, które mierzą jednocześnie prędkość nawet 32 pojazdów, rozróżniając czy przepisy łamane są przez kierowcę osobówki, czy też ciężarówki. Sprzęt wykryje jednocześnie niebezpieczne manewry np. wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu lub skręt z niewłaściwego pasa ruchu.

Co ważne pomiar odbywa się na odcinku aż 200 metrów, co oznacza, że samochody mogą znajdować się w zasięgu urządzenia, już za samym znakiem D-51 „kontrola prędkości”.

Fotoradary Mesta Fusion RN nie są skonfigurowane do wykrywania niezapiętych pasów lub rozmów przez telefon bez zestawu głośnomówiącego. Ale jeśli kierowca przekroczy prędkość, to tego typu wykroczenie będzie widoczne na zdjęciu, bo Mesta Fusion RN robi zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (widać na nich dokładnie twarz kierowcy). Fotoradar sam odczytuje tablice rejestracyjne i wysyła wszystkie dane w czasie rzeczywistym do GITD.

Mesta Fusion RN ma aż dwa aparaty robiące zdjęcia wysokiej rozdzielczości oraz lampę błyskową. Radosław Dimitrow

Na Opolszczyźnie fotoradary Mesta Fusion RN stanęły w następujących lokalizacjach: