Nowy dekret biskupa opolskiego w sprawie pandemii koronawirusa COVID 19

- Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem – pisze ordynariusz opolski. - Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.

Ks. biskup zezwala także na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.

Ordynariusz opolski bezwzględnie zobowiązuje wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.