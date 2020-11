Nowy most nad Odrą w Opolu. Prace związane z budową mają się rozpocząć jeszcze w tym roku. Co z ekranami akustycznymi?

Centrum przesiadkowe Opole Zachodnie. Ratusz wybrał firmę, która ma zrealizować inwestycję

Spośród siedmiu ofert zgłoszonych do przetargu na wykonanie dużego parkingu przy stacji Opole Zachodnie, ratusz za najkorzystniejszą uznał tę zgłoszoną przez firmę Best Obepel. Nie oznacza to jednak jeszcze podpisania umowy.