Nowy rząd. Wiele wyzwań i tak mało odpowiedzi

Niestety jasnej odpowiedzi nie otrzymałem od premiera Donalda Tuska. Usłyszałem za to wiele plemiennych tekstów, zapewnień i ogólników w charakterze „to musimy naprawić”, „to żeście zniszczyli, my to zmienimy”. Przez moment poczułem się jak w 2007 i 2011 roku, tylko wówczas choć skład rady ministrów wydawał się bardziej sensowny od obecnego. Zatem czego możemy się spodziewać po nowej władzy przez najbliższe cztery lata? W mojej ocenie rozliczeń i szaleńczej, lecz nie merytorycznej rewolucji, która prowadzi jedynie na drogę coraz głębszej polaryzacji.

Morawiecki zrobił swoje

Zgonie z oczekiwaniem dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego nie zdobył wotum zaufania. Ustępujący premier prezentując swoje expose miał tego pełną świadomość. Mówił o planach i wyzwaniach jakie stoją przed Polską, lecz w jego głosie nie było słychać charyzmy. Zrobił to co musiał. Wypełnił misję stworzenia rządu i próby jego utrzymania, co było jego obowiązkiem wobec 7,5 mln., wyborców którzy oddali w minionych wyborach głos na Prawo i Sprawiedliwość. To był cel podstawowy. Ale po czasie można stwierdzić, że PiS z przeciągnięcia oddania władzy o dwa miesiące miało jeszcze jedną korzyść.