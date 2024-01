Nysa stała się polskim centrum produkcji materiałów do baterii samochodów elektrycznych.

- Jesteśmy w trakcie rozbudowy fabryki Umicore o dodatkowe, wysokoniklowe linie produkcyjne. Po jej sfinalizowaniu całkowita zdolność produkcyjna zakładu w Nysie wyniesie 20 GWh. Ponadto spodziewamy się, że moce produkcyjne zakładu Umicore podwoją się do 40 GWh w 2024 roku – mówi Dariusz Jurczak Dyrektor Zarządzający w Umicore Battery Materials Poland. - Elektromobilność zyskuje na popularności nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, dlatego planujemy zwiększenie mocy produkcyjnych. Obecnie nasz zakład tworzy technologię baterii opartą na NMC (nikiel, mangan i kobalt), w tym NMC o wysokiej zawartości niklu. Będzie on również przystosowany do produkcji HLM (mangan o wysokiej zawartości litu) oraz przyszłych technologii baterii półprzewodnikowych i sodowo-jonowych. To z kolei oznacza, że będziemy obsługiwać segment bazowy, czyli małe samochody, segment masowy średniej wielkości samochodów oraz segment premium.