Nyscy politycy mieli wspólnie podpisać deklarację o gwarancjach dla Paczkowa. Większość nie przyszła

To miał być pomysł na rozwiązanie kryzysu zaufania, jaki radni i burmistrz, a może także mieszkańcy Paczkowa czują wobec władz powiatu nyskiego. Chodzi o gwarancje, że dom dziecka w tej miejscowości, powróci do funkcjonowania. W listopadzie tego roku ostatnie dzieci z Paczkowa przewieziono do nowej i mniejszej placówki w Otmuchowie. Rada Powiatu Nyskiego formalnie zlikwidowała wtedy dom dziecka w Paczkowie, aby nie figurował w bazach pomocy społecznej, jako placówka gotowa do przyjęcia podopiecznych. Zarząd powiatu nyskiego zadeklarował jednak, że w przyszłym roku wyremontuje obiekt, a jedno piętro przeznaczy na mały dom dziecka. W projekcie budżetu powiatu na 2024 zapisano na ten cel pierwsze 200 tysięcy złotych.

Burmistrz i radni Paczkowa nie wierzą jednak w te zapewnienia i dowodzą, że wielokrotnie byli oszukiwani w tej sprawie przez powiat. Poza tym wiosną 2024 roku w samorządach będą wybory i władza w powiecie może się zmienić.