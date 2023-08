Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych przybyły na uroczystości. Homilę wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas

- Obecności nie tylko duchowej, bo ksiądz biskup łączy się z nami poprzez transmisję obchodów - mówił arcybiskup Adrian Galbas. - Muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co ksiądz biskup powiedział w filmiku, który kilka dni temu nagrał dla wiernych. Gdy mówił o tym, jak bardzo w ostatnich tygodniach i miesiącach doświadczył łaski modlitwy. I powiedział, że dzięki modlitwie uzyskał łaskę wewnętrznego pokoju. I to jest braci i siostry jeden z największych owoców modlitwy - łaska wewnętrznego pokoju - nie spokoju, bo spokój mogę dostać po wypiciu drinka albo melisy, albo po zażyciu środków uspokajających. Ale tu chodzi o łaskę wewnętrznego pokoju. Bo on rozlewa się w człowieku jak wielka rzeka, wypełnia jego pragnienia, wypełnia jego myśli, wypełnia jego działania, nawet wówczas gdy życie przypomina rozkołysaną łódź w środku nocy na wielkim jeziorze i to jeszcze w burzy, a ty masz łaskę wewnętrznego pokoju.