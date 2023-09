Odra Opole to aktualny wicelider Fortuna 1 Ligi. Sprawdziliśmy, ile są warci jej poszczególni piłkarze

Obecnie Odra ma na koncie 17 punktów i w tabeli Fortuna 1 Ligi ustępuje jedynie Górnikowi Łęczna (18 pkt). W sezonie 2023/24 zanotowała do tej pory pięć zwycięstw, dwa remisy i tylko jedną porażkę. Komplet jej dotychczasowych wyników w Fortuna 1 Lidze prezentuje się następująco:

Kolejne ligowe spotkanie czeka zespół z Opola już w piątek (22.09). Wtedy to zmierzy się on na wyjeździe z Miedzią Legnica. Będzie to duże wyzwanie nie tylko ze względu na siłę przeciwnika, ale także na absencje personalne, z jakimi Odra będzie musiała sobie poradzić. Za żółte kartki będą bowiem w tej potyczce pauzować Mateusz Kamiński oraz Adrian Purzycki. Na pewno nie wystąpi też kontuzjowany Jean Franco Sarmiento. Pod dużym znakiem zapytania stoi również występ innego z napastników - Dina Suli, który z powodów zdrowotnych nie zagrał także w poprzednim meczu z Lechią Gdańsk.