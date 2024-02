Odra Opole wraca do gry w Fortuna 1 Lidze. Mecz z Wisłą Kraków już w Opolu?

Z nieco lepszego położenia do rywalizacji przystąpi zespół z Tychów , który aktualnie jest wiceliderem Fortuna 1 Ligi. Ma w dorobku tyle samo punktów (34) co przewodząca w stawce Arka Gdynia.

Z bezpośredniej konfrontacji obu ekip w pierwszej części sezonu, lepsze wspomnienia ma GKS . Ekipa z Tychów triumfowała w sierpniu w Opolu 2:0. Zwycięstwo nie przyszło jej jednak łatwo, bo Odra miała swoje okazje na to, by mecz ten mógł się potoczyć kompletnie inaczej. Przy wyniku 0:0 rzutu karnego nie wykorzystał choćby Maciej Makuszewski. Tyszanie dwukrotnie trafili w ostatnim kwadransie, wykorzystując fakt, że od 51. minuty opolanie grali w osłabieniu. Wtedy boisko po otrzymaniu czerwonej kartki (w konsekwencji dwóch żółtych) musiał opuścić środkowy pomocnik Wojciech Kamiński.

To właśnie w tej strefie boiska doszło do jedynej roszady kadrowej, jakiej klub z Opola dokonał w zimie . W styczniu dołączył do niej 21-letni Włoch Vittorio Continella, który ostatnio występował w cypryjskim AEL-u Limassol. Z Odrą pożegnał się natomiast Maciej Urbańczyk. Jego nowym pracodawcą został 2-ligowy Hutnik Kraków.

Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że na pierwszy występ Odry w 2024 roku na stadionie przy ulicy Oleskiej przyjdzie nam poczekać aż do początku kwietnia. Tymczasem niemal przesądzone już jest, że w swoim domu opolanie wystąpią o ponad miesiąc szybciej, a dokładnie w sobotę 2 marca o godz. 17.30. Z naszych informacji wynika, że w związku z korzystnymi prognozami pogody tego dnia na mecz do Opola przyjedzie Wisła Kraków. Oficjalne potwierdzenie tej informacji ma ukazać się na dniach, lecz już można się powoli nastawiać na kupno biletu i wypełnienie trybun do ostatniego miejsca.