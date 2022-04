Ogrom emocji w Opolu. Gwardia Opole wygrała z Sandrą Spa Pogoń Szczecin po rzutach karnych [ZDJĘCIA] Paweł Sładek

Szczypiorniści Gwardii Opole mogliby napisać scenariusz do poruszającego filmu sensacyjnego. Sobotni mecz miał wszystkie elementy dobrego, trzymającego w napięciu kina. "Gang Kuptela" przeważał, ale stracił kilkubramkową zaliczkę. Na dwie minuty przed końcową syreną goście prowadzili 25:21, ale Gwardia nie dość, że zdołała doprowadzić do remisu, to jeszcze wygrała w rzutach karnych.