Oni to zrobili. Kamery przyłapały mieszkańców Opolszczyzny. Ich zdjęcia znalazły się w sieci

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć był incydent na głównej ulicy jednego z miast na Opolszczyźnie, gdzie jedna z kamer uchwyciła moment, gdy grupa osób przebrała się za postacie z bajki. Inny incydent miał miejsce na wsi, gdzie widoczny był mężczyzna, który wykonywał pełne pasji ruchy taneczne, jakby występował w profesjonalnym teatrze baletowym. Nikt nie wie, co było powodem tej niespodziewanej sceny, ale filmik z pewnością rozśmieszył i poruszył serca internautów.

Jednak nie wszystkie odkrycia były radosne. Istnieją również relacje o nagim mężczyźnie wychodzącym ze sklepu. Z pewnością taki widok był dla każdego szokiem i prowadzi do spekulacji na temat tego, co mogło go skłonić do tak nietypowej aktywności.