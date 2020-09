Opole 2020. "Cisza, ja ta". Muzyka Romualda Lipki. Wyjątkowy koncert na opolskim festiwalu [ZDJĘCIA]

Opole 2020: Wśród wykonawców konkursu Od Opola do Opola jest Alicja Szemplińska

Wśród wykonawców plebiscytu Od Opola do Opola znalazła się Alicja Szemplińska. Po zwycięstwie w X edycji programu the Voice of Poland wokalistka zadebiutowała z utworem „Prawie My”, który zaśpiewa na deskach festiwalowych.