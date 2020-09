Opole 2020. Rafał Bryndal zaskakuje w Opolu. Podczas uroczystości wyjął kartkę z kieszeni i przeczytał tekst. "Liczę, że trafi do serc"

Rafał Bryndal to jeden z sześciu artystów, których gwiazdy odsłonięto w sobotę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki przy ratuszu w Opolu. Pozostali to Anna Jurksztowicz, Izabela Trojanowska, Mieczysław Fogg, Jarosław Kukulski i Jacek Lech.

- Ten pierwszy zasadniczo nigdy nie traci na aktualności. Wydźwięk tej drugiej co jakiś czas też przybiera na mocy - stwierdził Rafał Bryndal.

- Przede wszystkim jest to jednak świetny tekściarz, autor ogromnej liczby piosenek. Nie każdy jednak o tym wie, bowiem gloria zazwyczaj przypada wykonawcy. Kompozytorów muzyki czy autorów tekstów już się tak nie eksponuje, a szkoda - mówił.

Tomasz Lipiński z ZAiKS, w którego działalność również zaangażowany jest Rafał Bryndal, opisując bohatera uroczystości wyliczał, że to m.in. dziennikarz, satyryk, hokeista i fotograf.

- To tekst, który napisałem niedawno. Być może trafi do państwa serc - powiedział Rafał Bryndal.

Następnie stwierdził, że chce coś zgromadzonym przeczytać. Wyciągnął kartkę z kieszeni. Uspokoił, że to nie jest przemówienie.

Okazało się, że jest to apel o to, abyśmy próbowali siebie wzajemnie zrozumieć, m.in. ze względu na szacunek przodków. Tekst nagrodzono brawami. W całości usłyszycie go w filmie wideo.