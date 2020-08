Opole 2020 scena. Festiwalowa scenografia rośnie w oczach. Zobacz, jak wygląda!

Od półtora tygodnia w opolskim amfiteatrze trwają prace przy budowie festiwalowej sceny. Jej ostateczny kształt, nakreślony przez Giorgosa Stylianou-Matsisa, greckiego scenografa. - W tym roku wracamy do tradycji - chcemy odsłonić Wieżę Piastowską i podkreślić kształt muszli dachowej. W końcu to symbole miasta! - mówi scenograf. 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się w dniach 4-7 września, a my zapraszamy do naszej galerii.

UM Opole