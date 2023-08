Opole szykuje się do ugoszczenia kolarzy! Od białego rana w centrum miasta trwają prace przygotowawcze [ZDJĘCIA]

Mimo że pierwsi kolarze – zgodnie z planem – mają pojawić się w centrum Opola dopiero w okolicach 16:30, miasto już jest w pełni zmobilizowane do przyjęcia wyścigu. Skutkuje to utrudnieniami na drodze – od rana nieprzejezdna jest ulica Ozimska, na której cykliści będą finiszować.

Zanim jednak peleton wjedzie do Opola, będzie się poruszać drogą wojewódzką 378 do Grodkowa, gdzie jest premia lotna (około godziny14.10). Z Grodkowa pojadą drogą 385 do Niemodlina (ok. 14.37) i dalej drogą 405 do Tułowic i Korfantowa (ok. 15.03). Z Korfantowa wyruszą DW 407 do Łącznika, gdzie na krótkim odcinku pojadą drogą 414 do Dębiny i skręcą w DW 409 do Mosznej, Strzeleczek, Dobrej i Krapkowic (planowany przyjazd 15.43). Z Krapkowic pojadą DW 409 do Gogolina (15.48).

Ostatni odcinek prowadzi DW 423 do Opola, gdzie wjadą przez Groszowice. Kolarze pojadą ulicami Oświęcimską i Marka z Jemielnicy. Ok. 16.17 pierwsi kolarze pojawią się na wiadukcie Żołnierzy Wyklętych, pojadą w ulicę Reymonta po czym skręcą w prawo, w ul. Ozimską. Meta będzie na skrzyżowaniu Ozimskiej i Katowickiej. Chwilę po finiszu na parkingu przy Placu Jana Pawła II odbędzie się ceremonia zakończenia 4 etapu Tour de Pologne.