Opole. To będzie ciężki rok dla kierowców. Wystarczyła godzina od zamknięcia wiaduktu na ul. Krapkowickiej, by w mieście zrobiły się korki

Przez najbliższy rok kierowcy przejeżdżający przez Opole powinni uzbroić się w cierpliwość… i wystarczająco wcześnie wyjechać z domu, aby punktualnie dojechać do pracy.

Kierowcy jadący od centrum w stronę Zaodrza stracili bowiem jedną z głównych arterii wyjazdowych z miasta. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Krapkowic, Boguszyc, Dąbrówki Górnej, Prószkowa, Głogówka czy nawet Kędzierzyna-Koźla, którzy dotychczas korzystali z ul. Krapkowickiej, teraz będą musieli włączyć się w ul. Niemodlińską. Z tego powodu szczególnie wąsko robiło się także przy malutkim rondzie przy ul. Spychalskiego.

Regularnie dochodziło tutaj do tragedii

Przebudowywany przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Krapkowicką to jeden z bardziej niebezpiecznych punktów na komunikacyjnej mapie Opola. Przestrzeń pomiędzy nawierzchnią ulicy a spodem konstrukcji to ledwie 2,2 metra. Dochodziło tam do tragicznych wypadków.