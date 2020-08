Opole upamiętnia podpisanie porozumień sierpniowych. Koncert na Rynku w ramach obchodów 40. rocznicy

"Obława" i słynne "Mury" Jacka Kaczmarskiego czy "Janek Wiśniewski padł" Kazika to piosenki, które w niedzielne popołudnie usłyszeli opolanie pod ratuszem. Na scenie w Rynku wystąpiła Grupa Bartka, która w ostre rockowe barwy ubrała utwory słuchane i nucone przez Polaków podczas gorącego Sierpnia'80. Była to też muzyczna podróż do Polski Niezłomnej, przypominająca walkę ruchu oporu w czasie ostatniej wojny oraz Żołnierzy Wyklętych.

- 40 lat temu narodził się w Polsce 10-milionowy ruch, który głośno zaczął domagać się wolności. Nie chcemy, by ta pamięć zaginęła. My, Instytut Pamięci Narodowej opowiadamy historię "Solidarności" przede wszystkim w kontekście tego zrywu narodowego, a nie kilku jego liderów - powiedział dr Tomasz Greniuch, naczelnik opolskiej delegatury IPN.

Koncert "Tu rodziła się Solidarność" nosił taki sam tytuł jak otwarta już 1 lipca otwarta wystawa. Została ona otwarta w 53 ośrodkach w Polsce, w tym w Opolu, Brzegu i Nysie.

Wystawę do 16 września będzie można oglądać na placu Wolności w Opolu.