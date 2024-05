Opole wraca do tradycji biegania. Ulicami miasta znów przebiegnie półmaraton

Z myślą o mniej doświadczonych biegaczach zostaną przygotowane też krótsze dystanse, czyli trasa 10-kilometrowa i 2-kilometrowa trasa rodzinna.

- To powrót do tradycji biegania w Opolu. Jest to impreza skierowana również do mieszkańców nie tylko dla zawodowców, co ma miejsce w czasie tych dłuższych biegów – mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola - Zostało jeszcze kilka miesięcy więc można wytrenować formę i stanąć do biegu – zachęca.