Opole zaburza obraz naszych samorządów. Komentarz Mirosława Pietruchy

Z dużym zainteresowaniem można obserwować jak w zestawie zadań realizowanych od lat w zakresie edukacji, opieki społecznej, czy spektrum spraw komunalnych, nową rolę zyskuje obszar, do tej pory zapomniany, lub z wielu względów nie podejmowany. Po latach zastoju, samorządy i to przede wszystkim te mniejsze, podejmują na nowo aktywną rolę organizatora transportu zbiorowego dla swoich mieszkańców. Coraz odważniej angażują się w organizację sfery, która jeszcze klika lat temu wydawało się przestanie być sferą realizacji zadań samorządowych. Duża w tym rola państwa, które zdecydowało się na systemowe wsparcie samorządów w tym zakresie, ale jeszcze ważniejsze włodarzy gmin, którzy podejmują te wyzwania.

Przykłady można mnożyć, jednak z pewnością samorządy Łubnian i Dąbrowy stały się liderami tej zmiany w naszym województwie, a determinacja i odwaga ich włodarzy powoduje, ze przykłady te są zauważane i nagradzane w Polsce. Charakterystyczne zielone busy, przemierzając drogi tych gmin to znaki nadziei. Na dotychczasowej mapie miejscowości wykluczonych komunikacyjnie coraz mniej białych plam. Można sprawnie dojechać do innych miejscowości na terenie tych gmin, co ważne, pomyślano również o dojeździe do Opola, co biorąc pod uwagę potrzeby kontaktu ze stolicą województwa wydaje się sprawą oczywistą. Likwidacja barier w dostępie do komunikacji publicznej wydaje się szczególnie ważna dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Ułatwiony dojazd stwarza możliwość korzystania z zajęć pozaszkolnych, kontakt z placówkami zdrowa, czy coraz bardziej aktywnego życie seniorów.

Ten sielankowy wydawałoby się obraz mocno zaburza sytuacja w stolicy województwa.