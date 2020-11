Opolscy samorządowcy protestują przeciwko polityce PiS. Ale nie wszyscy

W poniedziałek 26 października grupa samorządowców związanych ze stowarzyszeniem „Samorządy dla Polski” przygotowała i opublikowała apel – oświadczenie w sprawie ostatnich protestów. „Mamy dość dzielenia ludzi, niszczenia wspólnot, zarówno tych lokalnych, które codziennie budujemy z mieszkańcami, jak i naszej wspólnoty narodowej – napisali w oświadczeniu. - Mamy dość państwa, które zamiast chronić i pomagać, zmusza do wyjścia na ulice miliony osób w szczycie pandemii!”. Dalej jest mowa o poparciu protestujących kobiet i braku zgody na skazywaniu ich „na tortury” i koszmar matek rodzących istoty niezdolne do samodzielnego życia.

- To skandaliczna próba uwikłania rady w konflikty światopoglądowe – sprzeciwiał się prawicowy radny Marek Święs.

- Nie można przymuszać mniejszości do przeforsowania oświadczenia w imieniu całej rady – mówił radny PiS Paweł Szyra. Ostatecznie większością 14 do 6 rada gminy Nysa nie zgodziła się wprowadzić do porządku swoich obrad takiego oświadczenia.