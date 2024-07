Opolska gmina finansuje in vitro. Pary mogą się już zgłaszać do udziału w programie

Chętne pary mogą już się zgłaszać do Ośrodka Parens w Opolu , z którym samorząd podpisał umowę na realizację tego programu.

Dlatego przez trzy lata gmina Kluczbork będzie finansować zabiegi in vitro maksymalnie 14 parom rocznie . Na parę zaplanowano kwotę 7 tysięcy złotych. Koszt programu w skali roku to 98 tys. zł, a w ciągu trzech lat prawie 300 tys. zł.

Jak wyjaśnia Jarosław Kielar, problem niepłodności dotyczy statystycznie co piątej pary w Polsce. Przy takiej populacji, jaka jest w Kluczborku, to 1200-1300 osób.

- Niepłodność, to dramat wielu osób, które bezskutecznie starają się o dziecko. Chcemy im pomóc – tłumaczy burmistrz Jarosław Kielar. – Ponadto demografia w naszym kraju, i co za tym idzie również w naszej gminie, jest bardzo zła. Polska się wyludnia w zastraszającym tempie. Demograficzne wskaźniki trzeba poprawiać różnymi działaniami, in vitro jest jednym ze sposobów.

Ale aby wziąć w nim udział, trzeba spełniać określone kryteria.

M.in. pary muszą mieć zdiagnozowaną niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały wyczerpane.

Przynajmniej jedna osoba z pary zamieszkuje na terenie gminy Kluczbork przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz składa zeznanie podatkowe i rozlicza się we właściwym dla Kluczborka urzędzie skarbowym.

Ważny jest także wiek kobiety, który powinien mieścić się w przedziale [b od ]20 do 42 lat[/b] (według rocznika urodzenia).

To trzy najważniejsze zasady. Z pozostałymi można zapoznać się na stronach internetowych gminy Kluczbork lub Ośrodka Parens.