Opolska policja złapała fałszerza pieniędzy. Uwaga na banknoty 200-złotowe!

- Na obecnym etapie śledztwa 47-latek pozostaje pod zarzutem podrobienia i wprowadzenia do obiegu 33 banknotów o nominale 200 zł - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie. - Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Podejrzany w złożonych wyjaśnieniach potwierdził swoje sprawstwo i złożył wyjaśnienia zbieżne z ustaleniami policji.

47-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany w czwartek 9 maja w Sycowie na Dolnym Śląsku. Próbował tam zapłacić w sklepie spożywczym sfałszowanym banknotem. Wcześniej na jego trop wpadli policjanci z komendy miejskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Trafił bowiem także na nasz teren, płacąc w kilku miejscach, między innymi w Brzegu i w Opolu, fałszywymi banknotami o nominale 200 złotych. Dzięki swojej pracy operacyjnej i analitycznej śledczy wkroczyli do sklepu w Sycowie i złapali fałszerza na gorącym uczynku.

Policjanci przeszukali też mieszkanie i garaż podejrzanego. Zabezpieczyli tam przedmioty i materiały służące do produkowania fałszywych banknotów. Śledczy nie wykluczają, że fałszywych banknotów z tego źródła może być w obiegu więcej. Do tej pory zidentyfikowano i wycofano z obiegu 33 banknoty.

Fałszowanie pieniędzy jest zbrodnią, za grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, a sądy orzekają faktycznie surowe kary.

Jeszcze w 2005 roku policja potwierdziła w całej Polsce 15 tysięcy prób fałszowania pieniędzy i papierów wartościowych, to później zjawisko to było systematycznie ograniczane. W 2020 roku potwierdzono niecałe 5 tysięcy przypadków.