Opolski sport na weekend - futsal, żużel, siatkówka [5-6.09]

Żużlowcy jadą do Niemiec

W niedzielę o godz. 12 rundę rewanżową 2 ligi żużlowej zaczyna Kolejarz Opole. Pojedzie on wtedy w Niemczech z Wolfe Wittstock. Znamy już awizowane składy na to spotkanie:

Wolfe: 9. Steven Mauer, 10. Sandro Wassermann, 11. Marcin Kościelski, 12. Wiaczesław Monachow, 13. Lukas Fienhage, 14. ..., 15. Lukas Baumann.

Kolejarz:1. Hubert Łęgowik, 2. Rene Bach, 3. Mads Hansen, 4. Oskar Polis, 5. Sam Masters, 6. ..., 7. Oskar Rowecki