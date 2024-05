Opolskie inwestuje w turystykę. Przyznano 700 tysięcy złotych dotacji

- Pomagamy w wypromowaniu właśnie tej oferty w kraju i za granicą. Między innymi temu służą właśnie targi turystyczne i imprezy promocyjne. Sześć takich imprez już za nami. A w 2024 roku w sumie obsługujemy 18 takich wydarzeń. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z samorządem województwa – mówił Piotr Mielec z OROT.

Dotację na łącznie cztery projekty o wartości ponad 30 tysięcy złotych otrzymał z kolei oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Prudniku.

- Zapraszam na rajd pieszy do Prudnika. W dzień dziecka będziemy wędrować z Prudnika do Chocimia do stadniny koni. Tam będą zorganizowane występy dziecięce. Będzie zespół z Czech, będzie też najlepszy w Europie duet cyrkowy. Wszystkie atrakcje będą nieodpłatne - zapowiada Barbara Drożdżowicz z prudnickiego PTTK.