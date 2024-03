Opolskie morsy odstraszają wiosnę. Dla nich im zimniej, tym lepiej

Choć astronomiczną wiosnę przywitaliśmy dwa dni temu, patrząc za okno czasami trudno uwierzyć, że ona już nadeszła. Sobota (23.03) w wielu częściach regionu zaczęła się słonecznie, ale nie cieszyliśmy się długo taką aurą. Przyjemne promienie słońca szybko ustąpiły miejsca deszczowi i porywom wiatru. Śmiałków z Dębowej (gm. Reńska Wieś) to jednak nie zniechęca i jak cytrynę wyciskają każdą okazję do tego, by zanurzyć się w lodowatej wodzie. Tak było również w sobotę (23.03).