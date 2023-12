Opolskie morsy zimna się nie boją. Czekają na prawdziwą zimę i siarczyste mrozy [ZDJĘCIA]

- To jest ecomorsowanie w naszej fabryce endorfin, do której zapraszamy co niedzielę o godzinie 11:00 na kąpielisku Bolko w Opolu - zachęcają amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie z grupy Morsy Opole.

Zobacz zdjęcia z weekendowego spotkania morsów z Opola.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki, jeśli chce się zostać morsem?

Nastała wręcz moda na morsowanie. Kąpiele w lodowatej zimie stały się jedną z ulubionych aktywności Polaków w ostatnich latach.

Dla wielu Polaków to już nie sport ekstremalny dla najtwardszych śmiałków, tylko wyzwanie dla każdego.

Wiele osób decyduje się spróbować swoich sił, ponieważ liczy na to, że kąpiel w lodowatej wodzie poprawi ich odporność.

Ważne jednak, by z głową wybierać akweny do morsowania. Należy to robić w oficjalnych kąpieliskach. Nie warto morsować samemu, tylko lepiej dołączyć do jednej z wielu grup morsów. Dzięki temu będzie i weselej, i bezpieczniej.