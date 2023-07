Opuszczona wieś w środku lasu. Pusta szkoła, niszczejące mieszkania. Tak wygląda Kamieniec pod Kluczborkiem 16.07.2023

Do wsi Kamieniec można dotrzeć zarówno pieszo, jak i rowerem czy samochodem. Prowadzi do niej bowiem przejezdna leśna droga. Miłośnicy spacerów i przebywania na łonie przyrody mogą zostawić samochód przy restauracji w Szumiradzie. Potem wystarczy udać się na wschód drogą odbijającą od przelotówki przez Szumirad. Dotarcie do Kamieńca pieszo trwa około pół godziny.

Na terenie wsi Kamieniec jest też opuszczona szkoła. Wejście do jedynej sali lekcyjnej jest zamknięte. Wejść da się jednak do drugiej, mieszkalnej części budynku.

O ile nie wygląda na to, aby szkoła była w złym stanie, o tyle pobliskie zabudowania gospodarcze to już praktycznie ruina.

- Sama uczęszczałam do tej szkoły. Szkoda, że jest zamknięta - wspomina jedna z mieszkanek Szumiradu. - Kamieniec niegdyś wyglądał zupełnie inaczej. W przeszłości była tam huta. W okolicy można zresztą znaleźć jeszcze osmalone kamienie hutnicze. Przez wieś przechodzi też linia kolejowa, nieczynna - opowiada.

Kamieniec ma status opuszczonej wsi. Nie wszystkie zabudowania to jednak ruiny. - Na miejscu są budynki osób, które przyjeżdżają tam co jakiś czas, by wypoczywać. To jednak tylko letnicy. Kamieniec od lat nie ma stałych mieszkańców - zaznacza.

Opuszczona wieś Kamieniec - rezerwat przyrody

Wieś Kamieniec warto odwiedzić także ze względów przyrodniczych. Na jej terenie znajduje się bowiem rezerwat przyrody. Chroni torfowisko oraz rozlewiska Budkowiczanki.