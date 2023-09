Orlen Superliga. Gwardia Opole tylko do przerwy stawiała opór Górnikowi Zabrze [ZDJĘCIA]

Opolanie nie byli faworytem tej rywalizacji, ale po ich postawie w początkowej fazie meczu można było przypuszczać, że na dystansie całego spotkania nieco mocniej postawią się Górnikowi. Po kilku minutach gwardziści prowadzili bowiem 5:2 z zespołem, który w tym sezonie powszechnie uznawany jest za głównego kandydata do zdobycia brązowego medalu.

Taki zryw zespołu z Opola wyraźnie podrażnił szczypiornistów Górnika. Nie trzeba było długo czekać, by to oni przejęli inicjatywę. W 18. minucie to oni wygrywali już 9:6. Kolejne trzy gole zdobyła Gwardia, ale ostatnie fragmenty pierwszej połowy znów należały do ekipy z Zabrza. Mimo to jego przewaga na półmetku była na tyle nieznaczna (13:11), że goście mieli wtedy pełne prawo myśleć o sprawieniu niespodzianki.

Scenariusz drugiej części gry był już jednak zupełnie inny. Upłynęła ona pod znakiem totalnej dominacji Górnika. Jego zawodnicy zaraz po przerwie narzucili swoje warunki gry, a Gwardia choćby przez moment nie była na to w stanie skutecznie odpowiedzieć. Koszmarem dla opolskich szczypiornistów był bramkarz gospodarzy Piotr Wyszomirski, który zanotował aż 45-procentową skuteczność obron (13/29) i został wybrany graczem meczu. W ofensywie z kolei opolan raz po raz nękali rozgrywający Damian Przytuła i Taras Minotskyi (obaj zdobyli po 7 goli).