Osobowość Roku 2023. Poznaj bliżej kolejnych liderów tej prestiżowej akcji

W związku z trwaniem głosowania sylwetki nominowanych prezentujemy między innymi na łamach naszej gazety. Dziś robimy to już po raz kolejny, abyście poznali tych, którym się chce - działać, pomagać, zmieniać świat nauki, rozwijać biznes. - Te nasze publikacje to nasz kolejny wyraz uznania złożony takim charyzmatycznym Osobowościom, jakimi są nominowani. Także w te sposób doceniamy to, że mają chęci i siły, aby działać na rzecz innych i rozwoju lokalnej społeczności. A wyniki głosowania, jak zawsze, są w rękach naszych Czytelników - wyjaśniała Katarzyna Borek, redakcyjna koordynatorka tej prestiżowej akcji.

Nominowani do tytułu Osobowość Roku 2023 to wyjątkowi liderzy. To osoby, które swoim zaangażowaniem i sukcesami wyróżniają się na tle społeczności. Ich praca na rzecz lokalnych środowisk zdobyła uznanie nie tylko mieszkańców, ale również naszej redakcji.