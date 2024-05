OSP w Chocianowicach ma już sto lat. Druhowie uroczyście świętowali swój jubileusz

W listopadzie 2010 roku po wielu latach starań druhom udało się zakupić nowy wóz bojowy peugeot boxer.

- Cały czas się rozwijamy i doposażamy. Aktualnie posiadamy właśnie ten lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jest on wyposażony w aparaturę wodną i po części sprzęt do ratownictwa technicznego – mówi Damian Wróbel. - Marzymy o nowej remizie i myślę, że będzie to dla nas główny cel działania na najbliższe lata. Nasza remiza została wybudowana w 1890 roku, a rozbudowa jest o tyle konieczna, że budynek nie pozwala nam na zakup nowego dużego wozu. Gdybyśmy go mieli, moglibyśmy z kolei myśleć o włączeniu naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.