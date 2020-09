OSP w Kadłubie Turawskim ma 35-letniego stara 244. Po remoncie jest jak nowy

- Modernizacja samochodu z 1985 roku została przeprowadzona pod Starachowicami – mówi naczelnik OSP w Kadłubie Turawskim Andrzej Latussek.

Samochód został wyposażony m.in. w podwójną kabinę, silnik i skrzynię biegów marki MAN.

Jest też zaopatrzony w zbiornik na wodę o pojemności 2,5 tys. litrów oraz nową motopompę i automatyczny maszt oświetleniowy. Ma nowe osie i hamulce.

Po samochodzie sprzed 35 lat została chyba tylko rama i certyfikat.

- Myślę, że jako pierwsi w województwie ze starego samochodu zrobiliśmy prawie nowy. Tyle że ceny nowych pojazdów zaczynają się od 800 tysięcy - podkreśla Latusek.

Do OSP w Kadłubie należy 41 osób, 23 osoby mają uprawnienia do działań ratowniczo-gaśniczych. Tutejsi strażacy wyjeżdżają do akcji średnio 20 razy w roku (w 2020 jest tych interwencji więcej). Pożarów jest zwykle 4-5 na rok. Znacznie częściej interweniują, usuwając skutki zjawisk atmosferycznych, np. po burzach czy ulewach.