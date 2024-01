Ostrzeżenie meteorologiczne dla opolskiego. Będzie silny wiatr i roztopy

Ostrzeżenie dotyczy czterech powiatów: głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego i prudnickiego.

- Prognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 15 mm. Wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. W nocy z poniedziałku na wtorek wiatr stopniowo słabnący - czytamy w informacji przesłanej nam przez IMGW.

Ostrzeżenie o silnym wietrze obowiązywać będzie do poniedziałku (22.01) do godziny 21:00, natomiast to o roztopach utraci ważność 23 stycznia o 18:00.