Oto 35 najpopularniejszych przesądów w Polsce i na świecie. Znacie je wszystkie? Ciekawe, w które z nich wierzycie... 2.12.2023

Wiele osób traktuje z przymrużeniem oka, jednakże równie spora część głęboko w nie wierzy i daje im poniekąd sterować swoim życiem. Często zachowania ludzi są uzależnione właśnie od respektowanych przez nich przesądów i zabobonów. Dotyczą one najczęściej codziennych sytuacji, z którymi mamy często styczność.

Czym jest przesąd?

Według słownika języka polskiego "to wiara w tajemnicze, nadprzyrodzone związki między zjawiskami, w fatalną moc słów, rzeczy i znaków; też: praktyki wynikające z tej wiary", jak również "mocno zakorzenione, błędne przekonanie".

Skąd się biorą przesądy?

Generalnie ich źródeł możemy szukać cofając się wiele lat wstecz. Pochodzą one z dawnych wierzeń czy metafizycznych diagnoz, które miały prowadzić ludzi przez życie. Większości z nich nie jesteśmy w stanie normalnie wytłumaczyć, ponieważ nie posiadają one same w sobie racjonalności.