Oto najdroższe domy na Opolszczyźnie. Tak wyglądają przepiękne rezydencje z zewnątrz i od środka

W sieci pojawiło się niedawno ogłoszenie jednego z najdroższych domów, jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży na Opolszczyźnie. To wyjątkowa willa, którą postawiono w 2005 roku w podopolskich Czarnowąsach. Nieruchomość stoi na działce o powierzchni 2490 metrów kwadratowych z zagospodarowanym ogrodem na którym znajdują się liczne kwiaty, krzewy i drzewa ozdobne oraz altanka. Do dyspozycji mieszkańców są także sauna i basen całoroczny o pow. 142,89m2 z instalacją aktywnego tlenu. Całość jest gustownie zaaranżowana i wykończona z wysokiej klasy materiałów. Cena to nieco ponad 5 milionów złotych.

W sprzedaży tego wyjątkowego domu pośredniczy Dariusz Kowol, który wspólnie z małżonką Justyną Kowol prowadzą firmę pod nazwą Broker House Nieruchomości. To jeden z najbardziej doświadczonych pośredników w woj. opolskim.