Otwarcie nowego hipermarketu w Opolu. Byliśmy tam jako pierwsi. Co można kupić w tym sklepie i jakie są promocje? Zobaczcie zdjęcia

Jula to multimarket inny niż te, które znają Polacy. Na zakupy w nim przychodzą wszyscy: starsi i młodsi, mężczyźni i kobiety; ci, którzy chcą być samowystarczalni i szukają inspiracji. Od sprzętu fitness do kominków dekoracyjnych. Od dmuchawy do liści po wędkę.

Klienci znajdą w Jula 8 odrębnych działów: narzędzia i maszyny, artykuły budowlane i farby, elektryka i oświetlenie, odzież i artykuły BHP, ogród, wypoczynek, motoryzacja oraz gospodarstwo domowe.