Pacjentów na nogi stawiają roboty. Zakończyła się rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Pacjentów rehabilitacji i ortopedii Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie przeniesiono z zabytkowego „zameczku” do supernowoczesnych i wygodnych warunków w nowym budynku.

Cały czas bowiem szpital prowadził normalną działalność medyczną. Nowy pawilon to cztery piętra, 37 sal dla 74 pacjentów, pomieszczenia dla personelu, sale do rehabilitacji i nowoczesna sala konferencyjna na III piętrze.

- Świadczymy bardzo dobre usługi medyczne, o czym świadczą kolejki. Pacjenci czekają 3 – 4 lata, a w niektórych przypadkach nawet 10 lat, żeby dostać się do naszego ośrodka. Musieliśmy jednak poprawić warunki pobytu naszych pacjentów – mówi Wojciech Machelski, prezes OCR.

Z kilkuosobowych sal trafili do przestronnych, dwuosobowych pokoi z łazienkami.

- W 16 różnych projektach OCR pozyskał dotychczas 60 milionów złotych. To ewenement na skalę województwa, a może nawet na skalę Polski – chwalił marszałek Andrzej Buła. – Gratuluję tego, co zrobiliście.

- Do tej pory ściskaliśmy się na małych powierzchniach. Teraz jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i pracujemy w pięknych i wygodnych salach – mówi Grzegorz Skiba, szef Działu Rehabilitacji OCR. - Mamy więcej możliwości wykorzystania potencjału naszych fizjoterapeutów.

Jestem Robert, robot Robert

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Zdrowia, z programu wprowadzania nowych technologii do rehabilitacji, kupiono jeszcze trzy inne roboty produkcji szwajcarskiej i izraelskiej, służące do rehabilitacji po operacji endoprotezy kolana i do pionizacji pacjentów.

Robot o imieniu Robert już na co dzień rehabilituje w Korfantowie pacjentów pooperacyjnych. Lekarz wykonuje pierwszy ruch rehabilitowaną nogą, a potem automat powtarza go na kolejnych rehabilitacjach.