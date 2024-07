Pamiętacie, gdzie był Nigt Club Seven? A stojące pod Rzemieślnikiem ferrari? Oto Opole z lat 90. i 2000

Targowisko Centruś, popularnie nazywane „ruskim targiem” działało natomiast przy ul. Reymonta od 1991 roku. Zamknięto je w lutym 2013 roku. Miasto nie chciało go utrzymywać, gdyż nie spełniało norm technicznych i bezpieczeństwa. Nie było też chęci remontu, bo na pozostałych miejskich targowiskach było sporo wolnych miejsc. Część kupców przeniosła się do pawilonów na Cytrusku oraz do tych przy ul. Targowej, gdzie powstało targowisko Centrum (nie działa od 2020 roku). W jego miejscu powstały apartamentowce.