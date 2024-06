Pandemia wykończyła ten sklep meblowy w Oleśnie. Teraz otwarto tutaj centrum spotkań pod Różą

- Przede wszystkim jest to miejsce, w którym goście będą zawsze mile widziani. Wszyscy ludzie, nie tylko parafianie.

Jest to budynek z ciekawą historią, z parkingiem i ogrodem, koło parku miejskiego - podkreśla pastor Pieron. - Mamy u nas także dwie sale do wynajęcia, jedna na 50 miejsc, a druga dla 25 osób. Można w nich zorganizować wszelkiego rodzaju imprezy i uroczystości rodzinne z cateringiem: urodziny, stypy, a nawet kinderbale. Mamy zaplecze kuchenne, gdzie można właśnie przygotować dania z cateringu.