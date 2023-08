Partia Razem: "Kobiety na Opolszczyźnie nie mają dobrej opieki okołoporodowej." To nie prawda. Opolska porodówka dobrze dba o ciężarne

Politycy Lewicy zorganizowali dziś konferencję prasową w tej sprawie. Kamila Jarońska, kandydatka na posła z listy Lewicy, rozpoczęła ją od analizy niedawno opublikowanych danych z Ministerstwa Zdrowia za rok 2022.

- Te liczby są szokujące. W województwie opolskim nie przeprowadzono ani jednej aborcji w zeszłym roku – mówiła Jarońska.

Jednak to słowa Jarońskiej, a nie statystyki, szokują opolskich ginekologów-położników. Podkreślają oni, że to bardzo dobrze, że na Opolszczyźnie nie trzeba wykonywać zabiegów aborcji, bo każdy taki zabieg – bez względu na okoliczności – to dramat dla matki i jej rodziny.

Z drugiej zaś strony, słowa kandydatki lewicy mogą sugerować, że w opolskich porodówkach odmawia się kobietom prawa do legalnego zabiegu aborcji, który jak przypomnijmy, jest możliwy jedynie w dwóch przypadkach: gdy życie matki jest zagrożone przez płód oraz gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa.