Piękne dziewczyny na szalonych imprezach. Top 66 najlepszych zdjeć z Magnum Clubu

Autorem zdjęć jest Andrzej MadShots Madziar.

A już w zbliżający się długi weekend kolejne imprezy w Magnum Clubie. Tym razem w sobotę (12 sierpnia) oraz w poniedziałek (14 sierpnia).

- Zapraszamy na długi weekend i tańce do rana. Czekamy na Was w 2 strefach! Będzie Letni Ogródek Magnum oraz sala koncertowa - zapowiadają organizatorzy imprezy w Magnum Clubie. - Na sali koncertowej zagra dla Was jedyny i niepowtarzalny DK Killer! Pod namiotem królować będą rytmy disco pomieszane z aktualnymi hiciorami hip hop! Zagrają dla Was także: DJ Triks & DJ Exposed. To będzie piękny dłuuugi weekend! Początek imprez o godz. 21:00.