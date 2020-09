Pierwszy gol w sezonie dał Rolnikowi Głogówek remis z ROW-em Rybnik

Patrząc na przebieg spotkania, takie rozstrzygnięcie bardziej mogło cieszyć naszą drużynę. Po pierwszej połowie 1-0 wygrywała bowiem ekipa z Rybnika i potem swoje prowadzenie utrzymywała aż do 88. minuty. Wtedy to groźnie atakujące od dłuższego czasu piłkarki z Głogówka zdobyły gola na wagę punktu, a konkretnie uczyniła to Magdalena Łuczak.

Rolnik rozpoczął mecz w następującym składzie:Woźniak - Wojtas, Kujawska, Duda, Sobota, Pająk, Krawczyk, Łuczak, Ejzel, Agata Sobkowicz, Aumiller. Ponadto zagrały też: Kiersztajn, Misiak, Aleksandra Sobkowicz i Hlukha.

Z kolei w 3 lidze kobiet, z naszych ekip punktował tym razem tylko Plon Błotnica Strzelecka (2-2 z Czarnymi II Sosnowiec). Swoje mecze przegrały Unia Opole (0-1 ze Stilonem Gorzów Wielkopolski) oraz Polonia Prószków (1-2 z Promieniem Żary).

W galerii zdjęć aktualna tabela Ekstraligi kobiet.