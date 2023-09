Pijany kierowca BMW szalał nocą po ulicach Brzegu. Rozbił nie tylko swoje auto, ale także dwa inne samochody

Policja apeluje, że nietrzeźwy kierowca stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla swoich pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

- Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę w sytuacji, kiedy przed chwilą spożywaliśmy alkohol i wiemy, że w naszym organizmie nadal są promile. To skrajna nieodpowiedzialność, za którą można zapłacić zdrowiem, a nawet życiem. Każdy kierowca powinien też przyjąć zasadę, że nigdy nie decyduje się na prowadzenie pojazdu kiedy nie ma pewności co do swojego stanu trzeźwości - przypomina policja.