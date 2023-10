Piłkarska reprezentacja Polski do lat 18 zagra w Opolu oraz Brzegu

Potyczka Polaków ze Szwedami na stadionie przy ulicy Oleskiej w Opolu rozpocznie się o godz. 18. W szeregach biało-czerwonych mają w tym spotkaniu wystąpić między innymi trzej przedstawiciele Borussii Dortmund: Nico Adamczyk, Robin Lisewski czy Alex Niziołek. Obok tej trójki, w składzie na potyczkę ze Szwecją mają się jeszcze znaleźć choćby Eryk Grzywacz z VfL Wolfsburg, Bartłomiej Krysiak z Borussii Moenchengladbach oraz Patryk Mazur z Juventusu.

Inną reprezentację obejrzymy natomiast we wtorek w Brzegu, kiedy to o godz. 15 Polacy podejmą Czechów. W tym meczu ma wystąpić na przykład pochodzący z Otmuchowa Karol Borys, aktualnie zawodnik Śląska Wrocław, będący jednym z objawień ostatnich mistrzostw Europy do lat 17.

Co ważne dla wszystkich kibiców chętnych do obejrzenia poczynań naszej kadry z trybun, wejście na oba spotkania jest darmowe. Wejściówki na mecze dostępne są w biurze Opolskiego Związku Piłki Nożnej (ulica Damrota 6 w Opolu). Będzie można je również otrzymać w kasach stadionów w dniach meczowych.