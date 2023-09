Piłkarski turniej olbojów w Wołczynie. Na murawie zmierzyło się czternaście drużyn

- Chodzi o to, by promować zdrowy tryb życia, ale także spotkać i integrować środowisko piłkarzy – mówi Marcin Perdek, prezes klubu Olboys Team Wołczyn, który corocznie jest organizatorem imprezy. – Dla nas to także sposób, by sprawdzić swoje umiejętności. Spotykamy się n treningach dwa razy w tygodniu, wyjeżdżamy też na turnieje w różne miejsca Polski. W naszej imprezie oczywiście chcielibyśmy osiągnąć jak najlepszy wynik, ale jesteśmy gościnnymi gospodarzami i wcale nie musimy wygrać. W ubiegłym roku zajęliśmy drugie miejsce.