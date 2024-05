Piłkarskie Orły. Kolumijbczyk Jean Franco Sarmiento najlepszy w kwietniu na Opolszczyźnie

Piłkarskie Orły to kontynuacja porównywania i klasyfikowania najskuteczniejszych strzelców w najwyższych polskich ligach, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym. Na przywitanie obecnej odsłony konkursu z pewnością warto zajrzeć do regulaminu. Z którego jasno wynika, że: „Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II, III, IV ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w europejskich pucharach”.

Sarmiento rozgrywa aktualnie swój pierwszy sezon w Odrze. Do klubu z Opola przyszedł w ramach rocznego wypożyczenia z Radomiaka Radom. W Polsce występuje ogólnie od 2021 roku. Wtedy to trafił z kolumbijskiego Tigres FC do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Z niej, w styczniu 2023, przeniósł się z kolei właśnie do Radomiaka, a następnie wylądował właśnie w Odrze.

W barwach opolskiego zespołu rozegrał do tej pory 18 meczów w Fortuna 1 Lidze, spędzając w nich na boisku łącznie 908 minut. Co ciekawe, trzy gole strzelone przez Sarmiento w kwietniu ... są jedynymi, jakie zdobył dla Odry. Obok tego zanotował jeszcze dwie asysty.

Drugie miejsce w kwietniowej klasyfikacji „Piłkarskich Orłów” na Opolszczyźnie, z rezultatem 5 pkt, zajął napastnik 3-ligowego LZS-u Starowice Dolne Adam Setla. Z kolei na trzeciej lokacie ex aequo uplasowali się dwaj zawodnicy klubów z 4 ligi - Michał Sypek (Stal Brzeg) i Kacper Kamiński (Małapanew Ozimek). Obaj zdobyli po 3,125 pkt.