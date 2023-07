Piłkarskie Orły. Wręczyliśmy nagrodę triumfatorowi czerwca. To Dominik Bronisławski

Dominik Bronisławski na zwycięstwo w czerwcu zapracował czterema zdobytymi golami w spotkaniach 3 ligi (grupa 3).

Dwa razy posłał piłkę do bramki w meczu z AstroEnergy Wartą Gorzów Wielkopolski (2:0), a po razie uczynił to w spotkaniach z Rekordem Bielsko-Biała (3:0) oraz Gwarkiem Tarnowskie Góry (2:3). Jego trafienia nie zapewniły jednak Stali utrzymania na 3-ligowym poziomie.

Sam Bronisławski powtórzył jednak swój indywidualny sukces z kwietnia, kiedy to również zwyciężył w klasyfikacji najlepszych strzelców na Opolszczyźnie. Tak jak i w czerwcu, tak i wówczas zdobycie pamiątkowego medalu zapewniło mu strzelenie czterech bramek. Dwukrotnie trafił wtedy do siatki w spotkaniach z Lechią Zielona Góra (2:2) i Stilonem Gorzów Wielkopolski (5:2).

W kolejnym sezonie o medale będzie już jednak walczyć w województwie dolnośląskim. Przeniósł się bowiem do beniaminka 3 ligi - Karkonoszy Jelenia Góra.