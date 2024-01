Piotr Jędraszczyk z Corotop Gwardii Opole nie zagra na turnieju w Hiszpanii, ale nie stracił szans na mistrzostwa Europy

- Piotr nie poleci z nami do Hiszpanii. Jest to po części spowodowane lekkim urazem przywodziciela, ale chcę też zobaczyć, co dadzą mi inni zawodnicy. Te kilka dni odpoczynku dobrze zrobi Piotrkowi, który pozostaje w gotowości i będzie brany pod uwagę jeśli chodzi o skład na mistrzostwa Europy - wyjaśnił Marcin Lijewski, selekcjoner reprezentacji Polski.

Zważywszy na to, że mimo młodego wieku ma on już całkiem bogate doświadczenie z gry w kadrze narodowej, dla 22-letniego Jędraszczyka wyjazd na europejski czempionat nie byłby szczególnym zaskoczeniem. Ziarno niepewności zasiała jednak informacja, jaka ukazał się w środę na oficjalnej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Aktualny sezon klubowy w wykonaniu Jędraszczyka jest bardzo udany. Rozgrywający, który do Gwardii jest wypożyczony z Industrii Kielce, to absolutnie kluczowy zawodnikiem opolan. Obecnie to 5. najlepszy strzelec Orlen Superligi, z dorobkiem 79 bramek. Do tego w dotychczasowych 16 występach zanotował również 93 asysty.

W pierwszej rundzie mistrzostw Europy, Polacy będą występować w Berlinie (Mercedes-Benz Arena), gdzie zmierzą się kolejno z Norwegią (11 stycznia, godz. 20.30), Słowenią (13 stycznia, godz. 18) oraz Wyspami Owczymi (15 stycznia, godz. 18). By awansować do kolejnej rundy, będą musieli zająć w grupie D przynajmniej 2. miejsce.