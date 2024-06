Plac zabaw w centrum Olesna ma patronkę. Czesława Sulnicka była ikoną pomagania dzieciom i niepełnosprawnym

Czesława Sulnicka była ikoną działalności społecznej w Oleśnie. Nawet gdy skończyła już 80 lat, ciągle była aktywna. Organizowała wigilie dla osób samotnych i ubogich, jak również spotkanie wielkanocne dla samotnych i ubogich. Namówiła radnych oleskich do zrzutki na ten cel, żeby nie brać pieniędzy z budżetu. Sama organizowała dla emerytów i niepełnosprawnych wycieczki do teatru, operetki itd. Zawsze zbierała pełne autokary na wycieczki, ponieważ robiła to non-profit, dzięki czemu koszty były bardzo niskie.

Znana była ze swojej energiczności i nieustępliwości. Sama zabiegała o sponsorów, osobiście zapraszała rodziny osób niepełnosprawnych do udziału w imprezach stowarzyszenia. Jeśli któreś z dzieci niepełnosprawnych np. nie mogło być obecne na imprezie mikołajkowej, sama zanosiła mu do domu paczkę.

W czasie swojej kariery zawodowej zakładała w Oleśnie: przedszkole, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Towarzystwo Pomocy Ludziom i Stowarzyszenie Integracyjne „Bądźmy razem".