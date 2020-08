PŁACA MINIMALNA 2020. Jaka pensja minimalna na rękę? Ile wynosi najniższa krajowa w 2020 roku? Stawki netto i brutto [31.08.2020]

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Płaca minimalna 2020 oznacza prognozowany wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce do kwoty 2600 zł. Pixabay Zobacz galerię (2 zdjęcia)

PŁACA MINIMALNA 2020 wynosi 2600 złotych. W stosunku do 2019 roku jest to wzrost o 350 zł brutto. Z zapowiedzi wynika też, że to nie koniec podwyżek. Ile zaś wynosi minimalna stawka godzinowa 2020?